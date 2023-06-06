انطلاق الانتخابات التشريعية رقم 20 في تاريخ الكويت اليوم

تشهد دولة الكويت، اليوم، انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الأمة، الذين يصل عددهم إلى 50 نائبا من أصل 207 مرشحين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وتعد انتخابات اليوم الثلاثاء، رقم 20 في تاريخ الكويت، والثامنة بنظام الدوائر الخمس، والسادسة بنظام الصوت الواحد، فيما يبلغ أصوات الناخبين 793 ألفا و646 ناخبا، في الدوائر الخمس، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.

حل مجلس الأمة 2020

كان ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعلن في أبريل الماضي، حل مجلس الأمة 2020، بعدما أعادته المحكمة الدستورية، التي قضت ببطلان المجلس المنتخب في 2022.

كانت انتخابات 2020، تم إجراؤها في 5 ديسمبر من العام ذاته، تنافس فيها 326 مرشحا بينهم 29 مرشحة، فيما شارك في الانتخابات التشريعية 380 ألف و758 ناخبا بنسبة 68.65%.

بدء عملية فرز الأصوات بعد انتهاء الانتخابات مباشرة

تنطلق الانتخابات التشريعية الكويتية، في الساعة الثامنة صباحا، وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لمدة 12 ساعة متتالية، فيما من المقرر بدء عملية فرز الأصوات بعد انتهاء الانتخابات مباشرة للإعلان عن النواب الذين سيمثلون الكويتيين لمدة 4 سنوات مقبلة.

وفي مطلع مايو الجاري، وافق مجلس الوزراء الكويتي، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، في 6 يونيو الجاري.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر أمنية لصحيفة «الراي» الكويتية، أن نحو 3 آلاف و500 من الطلبة الضباط وضباط الصف والعسكريين يحق لهم المشاركة في التصويت في الانتخابات التشريعية الكويتية، لوجود أسمائهم في القيود الانتخابية حتى الآن.