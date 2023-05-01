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مجلس الوزراء الكويتي يوافق مع مشروع مرسوم حل مجلس الأمة

كتب:

أ ش أ
05:40 م | الإثنين 01 مايو 2023
مجلس الأمة الكويتي

مجلس الأمة الكويتي

وافق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم، على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه لولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

حل مجلس الأمة الكويتي 

وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أعلن في كلمة ألقاها في 17 إبريل الحالي، نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية استنادا إلى المادة 107 من الدستور الكويتي والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

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بقلم أ ش أ