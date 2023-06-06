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عاجل.. أول تحرك من الوداد قبل مواجهة الأهلي في إياب نهائي أفريقيا

كتب:

محمد أيمن سالم
05:03 ص | الثلاثاء 06 يونيو 2023
الأهلي

الأهلي

عادت بعثة نادي الوداد المغربي، إلى المغرب، وذلك عقب خوضها ذهاب نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي، مساء يوم الأحد.

وخسر فريق الوداد المغربي أمام نظيره النادي الأهلي، بثنائية مقابل هدف وحيد، حملت توقيع كلا من بيرسي تاو، ومحمود كهربا على الترتيب، فيما حمل هدف الفريق المغربي الوحيد توقيع سيف الدين بوهرة.

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بقلم محمد أيمن سالم