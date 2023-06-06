عاجل.. شوبير يكشف حقيقة تحرك الأهلي ضد حكم مباراة العودة أمام الوداد المغربي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف النادي الأهلي من التقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، يطلب من خلاله استبعاد الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما عن مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، المُقرر لها يوم الأحد المُقبل بالدار البيضاء.

موقف الأهلي من التحرك ضد حكم مباراة الإياب أمام الوداد

قال «شوبير»، في تصريحات عبر برنامجه «ملعب أون تايم» على فضائية «أون تايم سبورتس1»: «الأهلي لن يطالب بإبعاد باملاك تيسيما، من إدارة مباراة العودة أمام الوداد المغربي».

وشدد على أن الأهلي مركز فقط على مباراة العودة من أجل الفوز على الوداد المغربي، والعودة إلى القاهرة باللقب الـ11 في تاريخ النادي.

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