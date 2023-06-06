هزة أرضية ضعيفة تضرب الجزائر.. قوتها 1.8 درجة

ضربت هزة أرضية ضعيفة بقوة 1.8 درجة على مقياس ريختر، شمال الجزائر على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت شمال الجزائر، وقعت على مسافة 78 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة وهران الواقعة شمال غرب البلاد، و65 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من عين الترك.

وكان مركز «البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء»، في الجزائر، أعلن وقوع هزة أرضية بلغت قوتها 3.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت في الساعة 08:23 مساءا بالتوقيت المحلي «06:23 بتوقيت القاهرة»، ولاية وهران غرب البلاد.

وأوضح مركز البحث في علم الفلك، في بيان، أن مركز الهزة الأرضبة، وقعت على مسافة 9 كيلومترات جنوب مرس الحجاج، بولاية وهران، وفقا لما ذكرته صحيفة «النهار أون لاين» الجزائرية.