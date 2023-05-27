تفاصيل زلزال الجزائر اليوم.. ضرب محافظة بجاية بقوة 3 درجات ريختر

أعلنت السلطات الجزائرية أن الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم السبت، بلغت قوته 3 درجات على مقياس ريختر، مشيرةً إلى الزلزال المعروف باسم زلزال الجزائر، ضرب محافظة بجاية، شمال شرق الجزائر، دون ورود أي أنباء عن سقوط خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وفي التفاصيل بشأن زلزال الجزائر، أوضح المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الزلزال وقع على بعد حوالي 15 كيلومتراً شمال غرب بلدة «القصر» بمحافظة بجاية.

لا خسائر نتيجة زلزال الجزائر

وأكد المركز الجزائري للفلك أنه لم ينتج عن الزلزال وقوع أضرار أو خسائر بشرية وسط السكان.

وفي 20 أبريل الماضى، تعرضت الجزائر لهزة أرضية بلغت قوتها 3.7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزها في العاصمة الجزائرية.

ووقعت الهزة الأرضية على بعد 10 كيلومترات، شمال غرب «المرسى»، في ولاية الجزائر العاصمة، بعد ساعات من تسجيل المركز لهزة أرضية أخرى، بقوة 3.1 درجات على مقياس ريختر، كان مركزها على بعد 9 كيلومترات، جنوب غرب «مجاز»، في ولاية «برج بوعريريج».

طقس غير مستقر في الجزائر

في سياق متصل، أسفرت حالة الطقس غير المستقرة، التي تتعرض له الجزائر، عن وفاة طفلين، وفقاً لما أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، وأوضحت أن حالتي الوفاة لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، من ولاية «قالمة»، شرق البلاد، وطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، من ولاية «تيبازة» الساحلية غرب الجزائر العاصمة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الطفلة كانت مفقودة ببلدية «بوحشانة»، ضمن ولاية «قالمة»، وتم العثور على جثتها بعد أن جرفتها المياه على بعد 5 كيلومترات من مقر إقامتها، أما الطفل فتوفى ببلدية «خميستي»، التابعة لولاية تيبازة، متأثراً بجراحه.

فيما أسفرت التقلبات الجوية عن تضرر عدد من المنازل والبنايات والمرافق العمومية، بسبب تسرب المياه وارتفاع منسوبها.