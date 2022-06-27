زلزال وهران.. هزة أرضية تضرب الجزائر بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر

بلغت شدة زلزال وهران أمس الذي ضرب الغرب الجزائري 5.1 درجات، ووقع في حدود الساعة 8:17 مساءا، وشعر بها سكان ولاية وهران والولايات المجاورة.

وأعلنت مصالح الحماية المدنية بالجزائر في بيان لها أنه إثر الهزة الأرضية لزلزال وهران والمسجلة الساعة 08:17 12كلم شمال بلدية قنديل وبعد عمليات التعرف لم تسجل أي خسائر بشرية أز مادية ولا تأثير على مسابقات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

زلزال وهران ودورة ألعاب البحر المتوسط

وتعرضت مدينة وهران، إلى هزة أرضية تزامنا تم افتتاح الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، مساء السبت، بملعب المركب الأولمبي «ميلود هدفي»، بحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وضيوف من عدة دول، وحضر حفل الافتتاح أيضا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كضيف شرف بدعوة من الرئيس تبون.

كما حضر الحفل الذي تزامن مع زلزال وهران «لسان مارينو أوسكار مينا»، ونائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط كمال ناصر، ووزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي.

وأعطى الرئيس الجزائري إشارة الانطلاق الرسمي للألعاب بعد العرض التقليدي للوفود المشاركة في هذه الدورة التي ستتواصل فعاليتها حتى 6 من شهر يوليو بمشاركة 3.390 رياضيا من 26 دولة.

ويتنافس الرياضيون في 24 رياضة مسجلة في البرنامج العام للألعاب، بينها ثلاث رياضات استعراضية، وجاء ذلك في الوقت الذي أشادت فيه الصحافة الدولية بحفل الافتتاح ولوحاته الفنية وتنظيمه الجيد والتي نقلت أيضًا أنباء وقوع زلزال وهران.

جدير بالذكر أن دورة ألعاب البحر المتوسط تحظى باهتمام من قبل وسائل الإعلام العالمية ما ألقى الضوء على زلزال وهران.