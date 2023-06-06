مجلس الوزراء ينعى الدكتور أحمد عمادالدين: قدّم خدمات جليلة للنهوض بصحة المصريين

نعى مجلس الوزراء، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أحمد عمادالدين، وزير الصحة الأسبق، الذي وافته المنية مساء أمس، مؤكدا أنّ الدكتور أحمد عمادالدين، كان واحدا من أبرز المسؤولين الذين أسهموا بإسهامات جليلة للنهوض بمستوى الرعاية الصحية للمواطنين، كما ساهم في وضع خطة لتطوير المستشفيات الحكومية خلال توليه المسؤولية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: «فقدنا أحد الأساتذة المتميزين في العلوم الطبية، قبل أن نفقد زميلا في مجلس الوزراء، فقد كان الراحل الكريم واحدا من أعلام كلية الطب بجامعة عين شمس، نهل من علمه الكثيرون، وأسهم أيضا بعلمه وجهده في علاج الكثيرين من أبناء الشعب المصري».

وتقدم مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم، ولكل زملائه في مجال الطب والرعاية الصحية، داعيا المولى أن يتغمّده بواسع فضله ورحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.