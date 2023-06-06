تأجيل جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني للأسبوع المقبل

تأجلت ثالث جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني للأسبوع المقبل، بسبب تقلبات الطقس التي تسببت في بعض الأضرار بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، مما أثر على كفاءة مكان انعقاد الجلسات وتباشر الجهات المعنية أعمال تهيئة المكان مرة أخرى لمواصلة الجلسات.

ومن المنتظر أنَّ تعقد لجنتي الصحة والشباب، جلستين متتاليتين من الثانية عشر ظهرًا وحتى السابعة مساءً يوم الخميس 15 يونيه الجاري، إذ تناقش لجنة الصحة موضوع بعنوان «الرعاية الصحية بين التحديات والآمال» و«منظومة التأمين الصحي الشامل - النظام الصحي الحكومي - خاص/ أهلي» على مدار جلستين متتاليتين.

فيما تناقش لجنة الشباب قضية «دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال»، على مدار جلستين متتاليتين أيضًا.

رؤية الحوار الوطني

يعد الحوار الوطني دعوة للتواصل الفعال بين جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية والاقتصادية والمجتمعية، إضافة إلى سماع وجهات النظر المختلفة وخلق فرص تبادل الرؤى والمقترحات للوصول بمساحات مشتركة نحو الجمهورية الجديدة.

أهداف الحوار الوطني

تنص أهداف الحوار الوطني على كل من:

- تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة القادمة.

- الوصول لحلول للقضايا الأكثر إلحاحًا التي تهم المواطن المصري.

- الكشف عن كوادر مؤهلة في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية

- ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن المصري والنقاش حول آليات تحقيقها في جميع المجالات

- دعوة أطياف المجتمع المختلفة للتحاور والجلوس على طاولة واحدة ودعم جهود التوافق عن طريق بناء جسور الثقة والاحترام المتبادل.

جهود المرحلة التحضيرية

- إصدار قرار تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني.

- إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني.

- إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني.

- إصدار لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين.

- استقر مجلس الأمناء بالتوافق على اختيار 44 مقررًا ومقررًا مساعد للمحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية.

- انتهى مجلس الأمناء من تشكيل المحاور واللجان النوعية والفرعية وتحديد قضاياها.

- قرر مجلس أمناء الحوار الوطني الانعقاد الدائم للمجلس.

- أعلن مجلس الأمناء خطة انعقاد الجلسات النقاشية على التوازي بواقع 3 أيام على الأقل أسبوعيًا لجميع المحاور.