المرور: ضبط ‏76 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

جهود الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود الإدارة العامة خلال 24 ساعة، عن ضبط 76734 مخالفة مرورية متنوعة، كالتالي:

17116 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

684 مخالفة السير بدون تراخيص.

8 دراجات نارية مخالفة.

32 مخالفة موقف عشوائي.

27 مخالفة شروط التراخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.