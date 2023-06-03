«الداخلية» تكشف تفاصيل معارضة شخص على أحكام بحبسه في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل ما جرى نشره على أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن تعليق يتضمن التماس صاحبة الحساب تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحها ضد أحد الأشخاص، شقيقتها، مُقيمان بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص وسؤال الشاكية، قررت أنه صادر لصالح شقيقتها حكم قضائي، ضد 3 أشخاص، مقيمون بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية، في قضية استعراض قوة، والمقضى فيها بالحبس سنتين لكل منهم.

وبالإستعلام من النيابة العامة، أفادت معارضة اثنين منهم على الحكم لجلسة 5/9/2023، والآخر لجلسة 6/6/2023.