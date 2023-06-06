الأمن العام يقبض على 63 متهما بحيازة الأسلحة في أسيوط

وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرتي قسمي شرطة «أول وثان أسيوط»، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 43 قطعة سلاح ناري

- ضبط 43 قطعة سلاح ناري، عبارة عن «9 بنادق آلية – 13 بندقية خرطوش – 19 فردا محليا – 2 طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، بحوزة 38 متهما، لعدد 22 منهم معلومات جنائية.

- ضبط 21 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 25 متهما، لعدد 19 منهم معلومات جنائية.

- تنفيذ 978 حكما قضائيا متنوعا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.