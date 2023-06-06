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الأمن العام يقبض على 63 متهما بحيازة الأسلحة في أسيوط

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:23 ص | الثلاثاء 06 يونيو 2023
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرتي قسمي شرطة «أول وثان أسيوط»، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 43 قطعة سلاح ناري

- ضبط 43 قطعة سلاح ناري، عبارة عن «9 بنادق آلية – 13 بندقية خرطوش – 19 فردا محليا – 2 طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، بحوزة 38 متهما، لعدد 22 منهم معلومات جنائية.

- ضبط 21 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 25 متهما، لعدد 19 منهم معلومات جنائية.

- تنفيذ 978 حكما قضائيا متنوعا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع