الأمن العام يقبض على 63 متهما بحيازة الأسلحة في أسيوط
11:23 ص | الثلاثاء 06 يونيو 2023
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية
وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرتي قسمي شرطة «أول وثان أسيوط»، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط 43 قطعة سلاح ناري
- ضبط 43 قطعة سلاح ناري، عبارة عن «9 بنادق آلية – 13 بندقية خرطوش – 19 فردا محليا – 2 طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، بحوزة 38 متهما، لعدد 22 منهم معلومات جنائية.
- ضبط 21 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 25 متهما، لعدد 19 منهم معلومات جنائية.
- تنفيذ 978 حكما قضائيا متنوعا.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.