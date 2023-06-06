ضبط رجل أعمال بتهمة غسيل 16 مليون جنيه حصيلة النصب على مواطني السويس

أعلنت وزارة الداخلية، القبض على متهم لقيامه بغسـل قرابة 16 مليون جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامي في مجال النصب على المواطنين في محافظة السويس.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (مدير وشريك بشركة للاستثمارات العقارية، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة السويس).

وتبين أن المذكور متهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين؛ بزعم بيع وحدات سكنية بأحد المشروعات السكنية التابعة لشركته خلافًا للحقيقة، ومحاولته غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامي عن طريق قيامه بـ (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبذويه ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (16 مليون جنيه تقريبًا).