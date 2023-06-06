رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط شخص بالقاهرة بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:28 ص | الثلاثاء 06 يونيو 2023
كلابشات - صورة تعبيرية

كلابشات - صورة تعبيرية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مزاولة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج، نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي. 

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزته «مبلغ مالي (عملات محلية) – هاتف محمول – سلاح أبيض».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المالي المضبوط، بقصد الإتجار به خارج نطاق السوق المصرفي لحسابه الخاص، وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

الداخلية: تحرير 236 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

«الداخلية»: ضبط أكثر من 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

«الداخلية» تكشف تفاصيل معارضة شخص على أحكام بحبسه في الدقهلية

«الداخلية» تكشف تفاصيل فيديو بيع الأسلحة البيضاء على «تيك توك» وتضبط المتهم
بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع