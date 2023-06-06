ضبط شخص بالقاهرة بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مزاولة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج، نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزته «مبلغ مالي (عملات محلية) – هاتف محمول – سلاح أبيض».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المالي المضبوط، بقصد الإتجار به خارج نطاق السوق المصرفي لحسابه الخاص، وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.