رئيس «الشراء الموحد»: لدينا 456 جهاز أشعة مقطعية و15 ألف ماكينة غسيل كلوي

قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إن الحوكمة من خلال رقمنة عمليات الشراء والإمداد وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة التي أوصى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، جرت من خلال منصة إلكترونية قامت بها الهيئة تربط بين جميع مخازن القطاع الصحي على المستوى الحكومي مع عمليات رقمنة للتوريد والشراء، وتكويد جميع المنتجات بالكود العالمي.

وأشار «زيدان»، إلى أنه لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وفقا لأحدث المعايير الدولية، قطاع التكنولوجيا الطبية بالتعاون مع المنظمات الدولية على رأسها هيئة بريطانية بنفس تخصص التكنولوجيا الطبية، والمسار الثاني كان من خلال التعاون مع الجهات المخاطبة لإنشاء وحدات بالقطاعات والمتشفيات المختلفة.

دور أصول الدولة من الأجهزة والمعدات الطبية

وشرح رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، أن دور أصول الدولة من الأجهزة والمعدات الطبية كان في اتجاهين، وهو تعظيم الأجهزة وصيانتها، ففي عام 2016 كان عدد الأجهزة الخاصة بالأشعة المقطعية 177 جهازا وأصبحت الآن 456، وأشعة البسيتي كانت 10 أجهزة وأصبحت 25 جهازا، وماكينة الغسيل الكلوي كانت 10 آلاف وأصبحت 15 ألفا.

ولفت إلى أن استدامة سلاسل الإمداد وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة تم بنجاح، ففي الفترة من عام 2016 وحتى عام 2023 تم توريد 525 دعامة قلب وهي تتميز بكونها دعامات ذكية، هذا بجانب مفاصل جراحية 56 ألفا، وقواقع أذن 14 ألفا، وفلاتر كلى 33 مليونا، موضحا أنه تم دعم المعامل بالقطاع الصحي وكان له دور بالقطاع الصحي، والهيئة ساعدت باقي الهيئات الصحية بعمل معامل مرجعية وكان له دورا كبيرا بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ.