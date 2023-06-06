بعد سقوطها بسبب الرياح.. أضرار تناول المانجو غير الناضجة

تعرضت محافظة الإسماعيلية خلال الأيام القليلة الماضية لنشاط كبير للرياح، تسببت في تساقطت حبات المانجو من على الأشجار بشكل كبير، ما دفع بعض المزارعين لبيعها قبل نضجها واكتمال نموها، الأمر الذي قد يسبب أضرارًا صحية.

وحذرت المهندسة الزراعية أمل شعيرة من شراء المانجو قبل موسمها الحقيقي في منتصف شهر يوليو، بسبب تعرضها لعدم اكتمال نموها، بما يجعلها صالحة للأكل.

وقالت «شعير» في تصريحات لـ«الوطن»: «المانجو التي سقطت بسبب الرياح لا يمكن تناولها، وهناك خطر كبير على الصحة من تناولها لعدم دخولها في طور النضج الفسيولوجي، وهو تحول اللحم الداخلي لها من اللون الأبيض إلى اللون الأصفر مع تخشب النواة».

وأضافت «شعير»: «المانجو في طورها الحالي لا يمكن إتمام عملية كمرها بشكل طبيعي بوضع الثمار في درجة حرارة معينة لعدة ساعات، لتتحول للون الأصفر، وهو ما يحدث أحيانًا لبعض الأنواع في موسم المانجو لتعجيل بيعها».

احذر بقايا المبيدات

ولفتت إلى أن بعض مزارعي المانجو يلجأون إلى رش المانجو بمادة بمادة الإيثريل، وهي مادة كيميائية تعمل على تسريع نضج الثمار، محذرة أنها من أكبر المسببات للأمراض عند استخدامها الخاطئ، خاصة بتركيز أعلى وقبل النضج الفسيولوجي للثمرة، وبالتالي لا يمكن تناول الثمار قبل نضجها بسبب وجود بقايا للمبيدات بعد رش المزارعين الثمار خلال الأيام المامضية لوجود الحشرات القشرية وذبابة الفاكهة».

وأشارت إلي ان آثار المبيدات لا تزول إلا بعد 21 يومًا على الأقل بعد رش المبيد، مشددة: «يجب عدم تناول المانجو بأي شكل إلا خلال شهري يوليو وأغسطس حتي يكتمل نضج الثمرة».

أخصائي جهاز هضمي: وصلتنا حالات إعياء بسبب المانجو

في السياق، قال الدكتور محمد عبدالعليم استشاري الجهاز الهضمي والكبد أنه خلال الفترة الماضية تلقى حالات الإعياء بسبب تناول المانجو بسبب تواجدها في بعض الأسواق العشوائية، مشددًا على أن خطورتها كبيرة وتسبب ارتفاعًا في درجة الحرارة، والحمى وإسهال وقيء وترجيع وقد تتسبب في نزلة معوية حادة.

وطالب عبدالعليم حال ظهور أي من هذه الأعراض بعد تناولها خلال الأيام الحالية، سرعة التوجه إلي أقرب مستشفى للحصول على الدعم الطبي اللازم وعدم تدهور الحالة الصحية.