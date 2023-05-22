11 نصيحة لمزارعي المانجو قبل جمع الثمار.. تخلصوا من الحشائش

كشف الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، عن نجاح المحافظة في زراعة أنواع معينة من المانجو، مثل السكري وياسمينا ونعومي، مشيرًا إلى أن المحافظة تتميز أيضًا بظهور الثمار قبل باقي المحافظات الأخرى بسبب عوامل الطقس.

وكشف «شطا»، أن إجمالي المساحة المنزرعة بالمانجو في جنوب سيناء تبلغ 1337 فدانًا، موزعة على طور سيناء ورأس سدر، موضحًا أن هناك توعية للمزارعين لتحقيق أفضل إنتاج والحفاظ على المحصول من الأمراض.

وقدم «شطا» العديد من النصائح للفلاحين للتعامل مع محصول المانجو في شهر مايو، وهي كالتالي:

1- يجب على مزارعي المانجو خلال شهر مايو الجاري، إجراء عملية التقليم الصيفي بإزالة الشماريخ الزهرية المشوهة، وذلك بجزء من النسيج حتى 20 سنتيمترا.

2- يجب على مزارعي المانجو إضافة الدفعة الثالثة من السماد الأزوتي، والثانية من التسميد البوتاسي وذلك حسب عمر الأشجار وطريقة الري.

3- يجب الاستـمرار في الرش الوقائي ضد البياض الدقيقي حتى منتصف مايو.

4- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم بالكميات المقررة وحسب التوصيات.

5- التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة.

6- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

7- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى في المزارع التي تظهر بها أعراض النقص.

8- الري الفوري بعد سقوط الأمطار حتى لا يحدث تراكم للأملاح حول الجذور وموت الأشجار.

9- وقف أي رش في حالة سقوط الأمطار أو الهواء الشديد.

10- الالتزام بالتوصيات والتركيزات المدونة على عبوات الرش سواء الرش الفطري أو الرش الحشري، وذلك لضمان الوصول إلى أفضل النتائج وتغير المبيد في كل رشة إن أمكن ذلك.

11- الرش في الصباح الباكر أو آخر اليوم وعدم الرش في الحرارة العالية حتي لا يحدث ضرر للأشجار.