بعد نجاح أول تجربة في الإسماعيلية.. طريقة زراعة شجرة البن مع المانجو

بين أشجار المانجو في الإسماعيلية، نجحت أول تجربة لزراعة البن في مصر، وحصل المهندس أحمد الحجاوي على أول محصول منها بداية العام الجاري، لتصبح تجربته هي الأولى في مصر التي تسجل نجاحا، وهو ما دفع آخرين للبحث عن طريقة زراعة البن في المحافظات المختلفة، وخاصة التي تمتلك طقسا مشابها لطقس محافظة الإسماعيلية.

طريقة زراعة البن

وقال المهندس أحمد الحجاوي، أحد المتخصصين في الزراعات الاستوائية واستيرادها، في تصريحات لـ«الوطن»، إن عملية استزراع البن تستلزم استخدام الإنتاج من إحدى أشجاره المزروعة فعلياً، مشيراً إلى أنه يتم ترك الإنتاج حتى تتلون الثمرة باللون الأحمر ويكتمل نضجها بالكامل، حتى يتمكن الجنين في قلب الثمرة من الحصول على الغذاء اللازم له.

وتابع، يتم قطف الثمار وتركها من مدة 3 إلى 4 أيام في مكان جيد التهوية دون تعريضه إلى الشمس أو درجات الحرارة المرتفعة، ثم يتم زراعته في أماكن مخصصة للشتلات.

وأضاف «الحجاوي»، أنه على مدار أيام تبدأ شجرة البن في التكون والظهور تدريجيا، ومن ثم يمكن زراعتها في الأرض لتنمو بشكل طبيعي كباقي الأشجار، مع الرعاية التامة لها كونها من الأشجار الضعيفة نسبيا.

أماكن وتوقيت زراعة البن

وأشار إلى أن أشجار البن يفضل زراعتها في التغيير بين الفصول، بعيدا عن ارتفاع درجات الحرارة في ذروة فصل الصيف، أو انخفاض الحرارة بشكل كبير في ذروة فصل الشتاء.

وأكد المهندس الزراعي، أن أفضل توقيت لزراعة لشجرة البن هو بداية فصل الربيع لوجود الشمس الدفئة والهواء الذي يساعد في عملية زراعة البن، خاصة في المحافظات التي بها عدد كبير من المزارع.

وأشار إلى أن أفضل الأماكن التي يتم زراعة البن بها هي محافظتي الإسماعيلية وإدكو في محافظة البحيرة، لوجود كمية كبيرة من أشجار المانجو التي تساعد في عملية نمو الشجرة، مضيفا «شجرة البن لا تحتاج إلى درجة حرارة عالية في مصر، بعكس زراعتها في الدول الأخرى، والتي تعتمد على المناخ الاستوائي شديد الحرارة، مع وجود للمطر بشكل شبه دائم».

جودة البن المصري

وقال «الحجاوي»، إن شجرة البن الصالحة للزراعة في مصر هي شجرة البن اليمني بعد تجربة عدة أنواع مختلفة من البذور على مدار السنوات الماضية في أجواء مختلفة وتربة متعددة، مضيفا أن الشجرة عمرها في مصر من 4 إلى 5 سنوات حتى يكتمل نموها وتبدأ في إنتاج المحصول، مشيرا إلى أنه في العام الرابع تظهر بشاير البن على الشجرة وتنتج بشكل فعلي في العام الخامس مرتين سنويا، ويصل الإنتاج إلى 5 كيلو تقريبا في كل موسم.

ونصح «الحجاوي»، المزارعين الراغبين في زراعة البن في مصر، بخوض التحدي وزراعته، خاصة لوجود مكسب مادي كبير للشجرة الواحدة.