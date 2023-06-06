«عبدالغفار»: ارتفاع الإنفاق على الصحة إلى 222 مليار جنيه في 9 سنوات

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ حجم الإنفاق الحكومي على الصحة بدأ بـ32 مليار في عام 2014، وانتهى بهذا العام المالي إلى 222 مليار جنيه، ما يعد دليلا على حجم الإنفاق الذي شهدته مصر خلال نحو 8 سنوات تقريبا، وتضاعف الإنفاق نحو 7 مرات.

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في المحافظات كافة، لها أثر إيجابي على صحة الإنسان، لافتة إلى أنّ معدلات الحوادث والوفيات اختلفت بسبب شبكة الطرق في المحافظات.

وتابع وزير الصحة، أنّ مقالا نشر في صحيفة أوروبية قبل أيام، أشاد بتجربة مصر في التغلب على التهاب الكبد الوبائي فيروس سي، وقارنته بما يجري في أمريكا التي لم تستطيع حتى الآن التغلب على هذا المرض، مضيفا أنّ مصر أنفقت 4 مليارات جنيه للقضاء على المرض، بينما تحتاج أمريكا لـ11 مليار دولار و10 سنوات أكثر من مصر للقضاء عليه.

وأوضح عبدالغفار، أنّه بسؤال الذكاء الاصطناعي عن تحديات القطاع الصحي المصري، أشار إلى نقص التمويل والتوزيع غير العادل في الخدمات على مستوى الجمهورية، ونقص الكوادر الطبية وضعف بعض البنية التحتية، والزيادة السكانية وزيادة الطلب على الرعاية الصحية.

ولفت وزير الصحة، إلى أنّ الزيادة السكانية وصلت إلى 105 ملايين نسمة، ومصر كل 24 ساعة يولد بها 5683 طفلا جديدا ومولود كل 15 ثانية و4 مواليد كل دقيقة، وهو تحدٍ ضخم، وخلال 40 ساعة يولد 10 آلاف طفل جديد تتكلّف الدولة بسببهم يوميا ملايين الجنيهات.