موعد ومكان جنازة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق

توفى مساء أمس، وزير الصحة الأسبق، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، عن عمر ناهز 67 عاما إثر أزمة قلبية، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر، من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

ويذكر أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان الأسبق، تولى الحقيبة الوزارية في سبتمبر 2015 حتى يونيو 2018، مع التغيير الوزاري آن ذاك.

وولد في 8 يونيو 1955، ويعد ضمن أشهر جراحي العظام في مصر، خصوصا في مجال تغيير المفاصل، حيث حصل على بكالوريوس الطب في عام 1985، وماجستير العظام عام 1987، والدكتوراه عام 1989.

وتولى أحمد عماد عددًا من المناصب منها وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة بطب عين شمس في 20 سبتمبر 2010، وعين عميدا للكلية بالانتخاب، وفى عهده دخلت كلية الطب ضمن الـ300 الأوائل لكليات الطب المصنفة على مستوى العالم.