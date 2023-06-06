السيسي: الدول الأفريقية تستطيع تحسين قدراتها بفضل التعاون بينها

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية للمشاركين في فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، قائلًا: «أتمنى لكم إقامة طيبة في مصر والنجاح في كل الفعاليات والأنشطة التي ستتم في أثناء المؤتمر والمعرض».

السيسي: شكرا لكل من ساهم و يساهم في نجاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني

كما تقدم الرئيس السيسي، خلال كلمته في انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، الشكر لكل من ساهم ويساهم في هذا المؤتمر والمعرض وإنجاحه، مؤكّدًا أنَّ مصر حريصة منذ إطلاق النسخة الأولى على أن تقوم مصر بدور إيجابي في هذا الموضوع، وهو موضوع الصحة سواء الصحة في أفريقيا أو مصر.

وتابع: «نقول بتواضع شديد ما ذكره وزير الصحة، وهي الخبرات التي اكتسبناها في ظل ظروفنا المتشابهة مع أفريقيا، نحن لسنا بدول ذات اقتصادات متقدمة، وفيروس كورونا أظهر هشاشة النظام الصحي في قارتنا الأفريقية ولكن بالتعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية بعضها البعض نستطيع أن نحسن من القدرات المتواضعة التي لدينا ثم بالأفكار المختلفة على المبادرات».