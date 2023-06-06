تفاصيل طرح عملة بلاستيكية فئة الـ20 جنيهًا مع حلول عيد الأضحى

يترقب الشارع المصري، طرح عملة الـ«20 جنيه» البلاستيكية مع حلول عيد الأضحى، بعد تصريح المهندس خالد فاروق وكيل محافظ البنك المركزي لدار طباعة النقد، حينما قال إن سيتم طرح عملة بلاستيكية جديدة فئة 20 جنيهًا.

وذكر وكيل محافظ البنك المركزي لدار طباعة النقد في تصريحات صحفية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، أن طرح العملة البلاستيكية الجديدة «بوليمر» من فئة الـ20 جنيهًا، ستكون بالتزامن مع عيد الأضحى المقبل، وأن تم الانتهاء من طباعتها.

وفي السطور التالية نستعرض أهم المعلومات المتاحة عن العملات البلاستيكية في مصر.

أهم المعلومات عن العملات البلاستيكية في مصر

- تتميز العملات البلاستيكية بالمرونة والقوة.

- العملات البلاستيكية سمكها أقل.

- من مميزات العملات البلاستيكية أنها طول عمرها الافتراضي أكثر من الورقية، إذ أن يصل تقريبًا 3 أضعاف المصنوعة من القطن.

مميزات العملات البلاستيكية

- مقاومة للماء.

- تتأثر العملات البلاستيكية بالأتربة بشكل أقل من الورقية، كما أنها مقاومة للتلوث.

- تعتبر صديقة للبيئة، إذ أنها قابلة لإعادة التصنيع.

- من الصعب تزييف العملات البلاستيكية أي تزويرها.

- تعمل على رفع معدلات جودة أوراق النقد في السوق المصرية، وتحقق التنمية المستدامة.