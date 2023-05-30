موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. يبحث أسعار الفائدة الجديدة

يأتي موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، يوم 22 يونيو 2023، لبحث أسعار الفائدة الجديدة، ويٌعد الاجتماع القادم هو الرابع خلال العام الحالي 2023، وشهد الاجتماع الثالث في 18 مايو الجاري، تثبيت أسعار الفائدة.

موعد اجتماع البنك المركزي

يعقد البنك المركزي 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال العام، وقد قام بعقد 3 اجتماعات خلال العام الحالي 2023، ليكون عدد الاجتماعات المتبقية خلال العام الحالي 5 اجتماعات، على النحو التالي:

- الاجتماع الرابع في 22 يونيو 2023.

- الاجتماع الخامس في 3 أغسطس 2023.

- الاجتماع السادس في 21 سبتمبر 2023.

- الاجتماع السابع في 2 نوفمبر 2023.

- الاجتماع الثامن والأخير في 21 ديسمبر 2023.

قرار البنك المركزي المصري الأخير

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير في 18 مايو 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.