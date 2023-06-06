البنك المركزي الأسترالي يرفع سعر الفائدة إلى 4.1% للمرة الـ12 على التوالي

رفع البنك المركزي الأسترالي، اليوم الثلاثاء، سعر الفائدة إلى 4.1%؛ ليسجل أعلى مستوى له منذ أبريل 2012.

وذكرت شبكة «إيه بي سي» الأسترالية، أنّ هذه تعد الزيادة الثانية عشرة على التوالي، فيما أكد محافظ البنك المركزي فيليب لوي، أنّ الزيادة الأخيرة ستوفر ثقة أكبر بأنّ التضخم سيعود إلى المعدل المستهدف في إطار زمني معقول.

وأشار محافظ البنك المركزي في أستراليا، إلى أنّ معدل التضخم المستهدف للبنك يتراوح بين 2% و3%، وقد يكون هناك حاجة لمواصلة رفع سعر الفائدة لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية.