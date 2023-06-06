«القومي للمرأة» ينعى وزير الصحة الأسبق: صاحب مسيرة حافلة بالإنجازات

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة بخالص الحزن والأسى الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق، الذي وافته المنية مساء أمس.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى، عن بالغ حزنها لفقدان مصر واحدًا من أهم مسئوليها، وأحد أهم رموزها في مجال العلوم الطبية، الذي قدم إسهامات عظيمة للنهوض بمستوى الرعاية الصحية في مصر، وصاحب مسيرة علمية وبحثية حافلة بالإنجازات، كما شارك المجلس القومي للمرأة في إطلاق أكبر قوافل لتقديم الخدمات الطبية للمرأة والأطفال بجميع المحافظات.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسى بخالص التعازي والمواساة لأسرة الدكتور أحمد عماد الدين، ولجميع زملائه وتلامذته ، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الملكية الفكرية في أفريقيا

وشاركت الدكتورة مايا مرسي، في ندوة بعنوان «تمثيل المرأة في مجال الملكية الفكرية في أفريقيا والدول العربية»، والتي نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية- ويبو، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بهدف رفع الوعي وتقييم تمثيل المرأة كمياً ونوعياً، ومناقشة السياسات والإجراءات الأخرى المأمولة لمعالجة فجوات التنوع وتمثيل المرأة في مجالات الإبداع والملكية الفكرية.