مايا مرسي: المتحدة قدمت دراما رمضانية انتصرت للمرأة وأثرت في المجتمع

وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي قدمت أعمالا درامية في الماراثون الرمضاني الماضي، أثرت في المجتمع وتناولت موضوعات مهمة وطرحت قضايا نالت إعجاب الجميع.

دراما رمضان

وقالت «مرسي» خلال احتفالية المجلس لتكريم أبطال دراما رمضان: «سعيدة بتواجد عدد كبير من أهم صناع الصناعة المصرية، والمحترفين الواعين بالمشاكل المجتمعية، والدراما طول عمرها متفردة، وتشكل رأيا عاما مثل أي مؤسسة مثل المجلس القومي للمرأة، قادرون على نقلنا نقلة نوعية والتأثير في جيل كامل، وخلفهم كتاب ومنتجين وثقوا أن العمل الدرامي قادر على تغيير المجتمع».

وأضافت: «لأول مرة يكرم المجلس القومي للمرأة أبطال الأعمال الدرامية، عادة نقدم رصدا لتلك الأعمال، ونرى إذا كانت تطبق كود المجلس أم لا، رمضان هذا العام مختلف في تقديم المرأة المصرية، ليست دراما استهلاكية، بل أعمال ذات قيمة ناقشت قضايا مهمة ومؤثرة وصلت إلى مناقشة تغيير قانون».

مسلسل تحت الوصاية

وأشارت إلى أن هناك عدد من الأعمال الدرامية القديمة غيرت في المجتمع مثل مسلسل هي والمستحيل، الذي غير فكرة محو الأمية، وضمير أبلة حكمت، وامرأة من زمن الحب، والوتد، وغيرها من الأعمال العظيمة التي ستظل محفورة في الذاكرة.

ووجهت التحية لكل منتج آمن بفكرة يمكن أن تغير المجتمع وقدمها، مؤكدة أن جميع الأعمال التي تم تقديمها هذا العام لها تأثير كبير، ومنها مسلسل تحت الوصاية الذي سيغير قانون الوصاية.