مايا مرسي: الجرائم الإلكترونية ضد الفتيات تؤدي لتراجع جهود تمكين المرأة

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بكلمة مسجلة خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات، والذي اقيم بمركز مصر للمعارض الدولية، على مدار 3 أيام في الفترة من 16 إلى 18 مايو 2023.

استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالإعراب عن سعادتها والثناء على مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات بدمج سلامة وحماية النساء والفتيات في أجندة التكنولوجيا والامن السيبراني.

وأضافت: «على المستوى العالمي فإن الجرائم الإلكترونية التي تحدث للفتيات والسيدات ستؤدي الى تراجع في كافة مجالات تمكين المرأة وهي ايضاً حاجزاً أمام مشاركتها الفاعلة في المجتمع».

التنمر الإلكتروني منتشر بشكل واسع

وأكدت رئيسة المجلس على أن التنمر الإلكتروني منتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات على الإنترنت، الأمر الذي قد يؤدى إلى ارتفاع معدلات العزلة الاجتماعية، ومشاكل الصحة العقلية، ومحاولات الانتحار، وتعاطى المواد المخدرة، وأكدت ان الجرائم الالكترونية تضم على سبيل المثال لا الحصر تتضمن انتهاك الخصوصية، التمييز، تشويه السمعة، خطاب كراهية، الملاحقة الإلكترونية، التحرش الإلكتروني، نشر معلومات خاطئة ومضللة.

وأضافت أنه على الرغم من الطلب المتزايد من متخصصي الأمن السيبراني لإعطاء الفرصة للنساء للحديث والتمثيل بشكل أوسع، فإن النساء لا يزلن أقل تمثيلاً، وهذا يعنى تفويت الفرصة على النساء لتقديم منظور فريد في تطوير حل سريع ومبتكر، موضحة أن الأبحاث أظهرت أن التنوع يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل وأكثر إبداعاً وحلا ًللمشكلات.

قوانين وتشريعات قوية لمعالجة السلامة الرقمية

وأشارت إلى أن مصر لديها قوانين وتشريعات قوية لمعالجة السلامة الرقمية مثل قانون تنظيم الاتصالات، قانون مكافحة جرائم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تجريم التنمر في القانون المصري، كما أن هناك قنوات عديده للإبلاغ من خلال الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة 15115، وخط نجدة الطفل 16000، إلى جانب جهود الدولة لرفع وعي النساء والفتيات والآباء والمعلمين بمخاطر الانترنيت.

وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة لديه شراكة مع عدد من مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك وإنستغرام ويوتيوب لمواجهة التنمر والسعي نحو توفير الحماية الإلكترونية للمرأة.

وأشارت إلى أن خلق مساحة إلكترونية أكثر أمانًا للنساء والفتيات عالميا يتطلب العمل على تقوية العلاقات مع مواقع التواصل الاجتماعي وإطلاق دليل مجتمعي لحماية النساء في المواقع القيادية والوظائف العامة مع العمل على وضع أداة تنفيذ قوية وواقعية للتحقيق ذلك، كذلك تطوير إجراءات التصدي للتحرش والأشكال أخرى من الجرائم الالكترونية، كما أوصت ايضاً بدمج حماية النساء عبر الإنترنت في سياسات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي المؤتمر والمعرض بنسخته الأولى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية ووزارة الكهرباء ووزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة قناة السويس والمجلس الأعلى للأمن السيبراني والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات والجمعية العامة لفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة حلوان وجامعة بورسعيد.