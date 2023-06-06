الإعدام لـ4 متهمين والسجن 15 عامًا لآخرين في قضية «خلية المنيا الإرهابية»

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، معاقبة 4 متهمين من أصل 10 بينهم 6 سيدات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية المنيا الإرهابية»، بالإعدام شنقًا وذلك بعد ورود رأي مفتي الديار في إعدامهم.

كما عاقبت المحكمة 5 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و3 سنوات لمتهمة وإدراج المتهمين وكيان داعش على قوائم الإرهابيين، وأمرت المحكمة بحل جماعة داعش الإرهابية، وإغلاق مقارها في الداخل والخارج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ومحمود زيدان، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد.

قيادة جماعة إرهابية

وبعد خضوع المتهمين إلى جلسة تحقيق مُكثفة، وجهت النيابة العامة لهم في القضية رقم 115749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، قيام المتهم الأول عزت محمد بقيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.

التعدي على الحرية الشخصية

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم كان بغرض انضمامه للجماعة الإرهابية منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهم مول الإرهاب والإرهابيين، وأمد الجماعة بالأسلحة النارية والذخيرة التي تستعمل عليها، وإمدادهم أيضًا بالأموال ومهمات لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، فضلًا عن قتل المجني «أسعد.ف» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مرتادي دير الأنبا صموئيل بالمنيا.