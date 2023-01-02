تأجيل محاكمة 10 متهمين في خلية المنيا الإرهابية لـ4 فبراير

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 10 متهمين بينهم 6 سيدات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية المنيا الإرهابية»، لجلسة 4 فبراير المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ومحمود زيدان، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد.

وجاء في أمر إحالة القضية التي حملت رقم 115749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، قيام عزت محمد المتهم الأول بتولي قيادة جماعة إرهابية غرضها تعطيل أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم تعدى أيضًا على الحرية الشخصية للمواطنين وأضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فضلًا عن ارتكابه جريمة تمويل الإرهاب والإرهابيين، وإمداد الجماعة بالأموال والأسلحة والذخيرة، ومُهمات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهم الثاني وحتى الأخيرة انضموا لجماعة إرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع العلم بأغراضها، كما قتلوا المجني عليه «أسعد.ف» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مرتادي دير الأنبا صموئيل بالمنيا.

قتل 6 من زوار الدير

وأشارت أوراق القضية، إلى أنَّ المتهمين أعدوا أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي، وقتلوا 6 أشخاص من رواد الدير مع سبق الإصرار والترصد، فضلًا عن شروعهم في قتل 27 مواطنًا آخرين عن طريق إطلاق أعيرة نارية على حافلتين كانوا يستقلونهما في الطريق المؤدي إلى الدير.