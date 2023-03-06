ننشر هوية ضحايا تسرب الغاز في أكتوبر.. جمعتهم لقمة العيش من 4 محافظات

6 شباب أكبرهم 33 عاما، وأصغرهم 19 عاما جمعتهم لقمة العيش من قرى ومراكز مختلفة، مابين الوجه البحري والصعيد، 3 من البحيرة و1 لكل من الغربية وبني سويف وسوهاج لقوا مصرعهم ضحايا تسريب الغاز في ماساة تشكلت خيوطها بسبب القاتل الصامت الموجود في كل منزل.

تركوا ذويهم وارتحل كل منهم للعمل سباكين بأحد شركات المقولات، يستلموا موقعا ينهونه وينتقلون للآخر، اجتمعوا معا بإحدى الشقق السكنية التي يوفرها العمل، لعمالة المغتربين بمنطقة الهرم سيتي بمدينة 6 أكتوبر.

مصرع 6 عمال

تأخروا اليوم عن عملهم ليكتشف زملائهم بالعمل مصرعهم وتسريب الغاز بالشقة بمدينة 6 أكتوبر ، الذي أودى بحياتهم أثناء نومهم وأخطرت الجهات المختصة.

بيانات عمال تسريب الغاز بالجيزة

تنشر "الوطن" بيانات الـ 6 ضحايا من واقع بطاقاتهم الشخصية المثبتة بالمحضر الرسمي للواقعة:

"طارق مصطفى الشيخ" 21 عاما مواليد شهر يناير لعام 2002 من قرية بلقطر الشرقية بمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة .

"وليد حمد محمد" 31 عاما مواليد شهر مايو عام 1992 بقرية جناكليز بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

"محمد سعيد عبد الجليل" 23 عاما مواليد شهر أبريل لعام 2000 بقرية سيدى غازى بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة .

"يوسف عبد الفتاح بيومى" 20 عاما مواليد شهر يناير عام 2003 بقرية الجابرية بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

"عبد الله موسى حسين" 19 عاما مواليد شهر أغسطس عام 2004 بمدينة المنشاة بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج.

"بدوى بريك عبد العاطى " 33 عاما مواليد شهر أكتوبر لعام 1990 بقرية القسط بمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف.

الإخطار الأمنى وتفاصيل الحادث

وكان تلقى أمن 6 أكتوبر إخطارا من عدة عمال بوجود تسريب غاز بإحدى الشقق السكنية بالطابق الثانى، بمنطقة هرم سيتى ومصرع 6 من العاملين بالسباكة داخل الشقة، وعلى الفور انتقلت وحدة أمنية لموقع الحادث وتبين وجود 5 جثث على أسرة النوم والجثة السادسة ملقاة أمام باب الحجرة وكأنة كان يحاول الخروج من الحجرة عقب أن شعر بالغاز، ولكن لم يسعفه القدر ذلك.

التأخيرعن العمل كشف الواقعة

وقال "محمد،م" أحد العمال بمحضر الواقعة إن العمال الـ6 يعملون بالسباكة بأحد المواقع بمدينة أكتوبر، وعندما تأخروا اليوم بالحضور ذهب رفقة مجموعة عمال لتفقدهم، خاصة أنهم لم يجيبوا على هواتفهم المحمولة، وعندما حضروا للشقة تمكنوا من كسر الباب، بعد عدم استجابة العمال للطرق وفوجئوا برائحة الغاز تملأ الشقة قادمة من الحمام والعمال ال6 جثث هامدة.

تحرير محضر بالواقعة

تم نقل الجثامين للمشرحة وجارى إخطار ذويهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.