شقيق حسام داغر: شكرا للجمهور على دعم أخي في محنته الصحية

كشف المخرج أحمد داغر، عن تطورات الحالة الصحية لشقيقه الفنان حسام داغر، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، ودخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات بمنطقة الشيخ زايد.

وقال داغر لـ«الوطن»، إنّ شقيقه حسام داغر عاد إلى منزله صباح اليوم، بعد تحسن حالته الصحية، وفق رؤية الفريق الطبي المعالج له، فيما يستكمل العلاج في المنزل لحين التماثل للشفاء بشكلٍ كامل، موجّهًا الشكر إلى الجمهور الذي سانده ودعمه في تلك المحنة الصحية الصعبة والمفاجئة.

وكان المخرج أحمد داغر، كشف في الساعات الأولى من صباح أمس، عن تعرض شقيقه لوعكة صحية، حيث قال عبر منشور على حسابه بفيس بوك: «حسام أخويا تعبان جدا واتحجز في الرعاية المركزة في مستشفي الشيخ زايد»، وذلك دون الإعلان عن أي تفاصيل أخرى.