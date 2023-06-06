ربط مكاتب البريد بأفرع «تنمية المشروعات» لتسهيل تقديم الخدمات للمستثمرين

وقّع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصري، اليوم الثلاثاء، اتفاق عمل، يتعاون بموجبه الطرفان في تقديم مختلف الخدمات التي يتيحها جهاز تنمية المشروعات لدعم وتنمية القطاع وتفعيل عديد من المميزات والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات.

وبموجب البروتوكول، تُقدم تلك الخدمات من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، لما لها من كثافة انتشار عال، ما يسهل على جميع المواطنين الاستفادة من تلك الخدمات والوصول إليها.

أهمية التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وهيئة البريد

وأكد «رحمي»، أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، لتنفيذ خطة طموحة للتوسع في التعاون مع مختلف الجهات المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين، ومن بينها هيئة البريد المصري لتقديم خدمات الجهاز من خلال مكاتب البريد بالمراكز والقرى، ومنها استقبال طلبات توفيق أوضاع المشروعات، إضافة إلى خدمات الصرف والتحصيل النقدي من العملاء الحاصلين على تمويل وتراخيص من الجهاز.

وأوضح، أن الفترة المقبلة ستشهد ربط شبكي بين مكاتب البريد وأفرع الجهاز بالمحافظات، مما يسهم في تقديم الخدمات بشكل أسرع.

وأضاف «رحمي»، أن التعاون بين الجهاز وهيئة البريد سيسهم في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، نظرا لما تتمتع به الهيئة من انتشار وقدرة للوصول للعملاء في مختلف المناطق، مما يساعد الجهاز على التوسع في تقديم خدماته لشريحة أكبر من المواطنين.

الهدف من البروتوكول

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية البريد المصري الرامية لبناء منصة موثوقة، لتقديم خدمات الشمول المالي بمستوى عالٍ من الجودة وبأسعار في متناول الجميع، بما يسهم في دعم سياسة الدولة في تحقيق الشمول المالي؛ ونشر وتشجيع ثقافة العمل الحر.

وأوضح، أنه بموجب هذا البروتوكول سيتمكن أصحاب المشروعات غير الرسمية من الحصول على نموذج رخصة مؤقتة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير، من خلال منافذ البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية؛ إضافة إلى الحصول على خدمات الصرف والتحصيل النقدي لعملاء جهاز تنمية المشروعات الحاصلين على قروض وتراخيص من الجهاز، وكذلك تقديم عدد من الخدمات المالية الأخرى التي تعزز من قدرة الشباب من صغار المنتجين وأصحاب المشروعات متناهية الصغر في إدارة مشروعاتهم.

كما يقدم البريد المصري خدمات الشحن البريدي الدولي والمحلي للراغبين من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال، لرفع قدراتهم للوصول إلى السوق المحلي والأسواق العالمية.