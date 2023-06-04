طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية يتألقون في المشروعات التطبيقية

شهد الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية تألق طلاب الفرقتين الثانية والثالثة ببرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة في مشاريعهم التطبيقية لبعض المقررات الدراسية وذلك بحضور الدكتور أشرف السيسي نائب رئيس الجامعة، والدكتور خالد خضر وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التدريب والخدمات، والدكتورعمرو عبد العادي رئيس برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة ، والدكتور محمد عزت رئيس برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس.

جامعة الدلتا التكنولوجية

يأتي ذلك في إطار اهتمام الجامعة بتقديم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميداني، والإهتمام بالتطبيق العملي للطلاب لما تم دراسته نظريًا.

ضمت هذه المشاريع: مشروع تجميع وتخزين الطاقة الشمسية الحرارية واستخدامها في تحلية مياه البحر، المشروع عبارة عن منظومة متكاملة لتجميع الطاقة الشمسية الحرارية وتخزينها واستخدامها في تحلية مياه البحر، حيث يتكون المشروع من مجمع شمسي مسطح وخزان حراري معزول لتخزين المياه الساخنة ومقطر شمسي لتحلية المياه المالحة، كما يمكن استخدام المياه الساخنة المخزنة في أغراض متعددة ويمكن استخدامها لتسخين المياه المالحة أثناء فترة عدم سطوع الشمس، كذلك تم تزويد الخزان بسخان كهربي يتم التحكم فيه للحفاظ على درجة حرارة ثابتة داخل الخزان.

كما ضمت مشروعات توليد الطاقة الكهربية من أمواج البحر والتي تهدف إلي تصميم وتنفيذ ثلاثة أنظمة مختلفة لتوليد الطاقة الكهربية من أمواج البحر، وكذلك مشروع تشغيل سيارة بالطاقة الشمسية تصميم وتنفيذ نظام شحن سيارة يعمل بالطاقة الشمسية مع تصميم دائرة لمعرفة مستوى شحن بطارية السيارة.

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فضلا عن نظام روبوت لتنظيف الخلايا الشمسية ويهدف المشروع إلى تصميم وتنفيذ نظام ذكي لتنظيف الخلايا الشمسية يعمل باستخدام تطبيق موبيل، فضلا عن تصميم محلل كهربائي لتوليد الهيدروجين الأخضر.

كما ضمت المشاريع مشروع تحسين أداء الخلايا الشمسية بالتبريد ويهدف إلى تصميم وتنفيذ دورة لتبريد الخلايا الشمسية بالمياه، والاستفادة من الحرارة الناتجة في عملية تسخين المياه، فضلًا عن تصميم سخان شمسي لرفع درجة حرارة المياه بهدف التسخين، ومشروع نظام هجين لتوليد الطاقة الكهربيةيهدف المشروع إلى تصميم وتنفيذ نظام هجين مكون من توربينة رياح وخلايا شمسية لتوليد الطاقة الكهربية ، فضلا عن عمل تصميم كامل لدائرة شحن البطارية بالإضافة إلى عمل تصميم لدائرة الانفرتر.

وكذلك مشروع التحكم في فرملة توربينة الرياح باستخدام PLC ويهدف إلى تصميم وتنفيذ نظام فرملة التوربينة لحمايتها من السرعات الزائدة ،ومشروع التحكم في تبريد الخلايا الشمسية باستخدام PLC ويهدف المشروع إلى تصميم نظام للتحكم في تبريد الخلايا الشمسية بالمياة والهواء معا لتحسن اداء الخلايا الشمسية.

ومن جانبه، أثنى الدكتور عربي كشك رئيس الجامعة، على مشروعات الطلاب، مؤكداً انها أفكار مثمرة ونماذج متميزة تعكس قدرتهم على الإبداع والإبتكار والتميز ، مشيرًا إلي حرص الجامعة على دعم المشروعات الابتكارية لتكون نواة لمشروعات عملية تساعد على خدمة وتنمية المجتمع ودعم الاقتصاد القومي، ومؤكدا دعمه الكامل لمشروعات الطلاب وإبداعاتهم بما يسهم في تطوير أفكارهم ودعم شخصية للمستقبل.