جامعة أسيوط تُنظم ندوات لطلابها للتعريف بخدمات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

شهدت جامعة أسيوط انعقاد ندوتين بكليتيّ التجارة والزراعة؛ ضمن سلسلة الندوات التعريفية للخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لطلاب جامعة أسيوط؛ في إطار بروتوكول التعاون المنعقد بين الجانبين، وبالتنسيق مع فرع الجهاز بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمود عبد العليم القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر فيها إيهاب عبد الحميد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، وعماد الدين أمين مدير وحدة التعثر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

رفع الوعي لدى الشباب

وقال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن ما توليه إدارة الجامعة من اهتمام كبير؛ لرفع الوعي لدى الشباب بوصفه شريكاً فاعلاً مع جهاز تنمية المشروعات في تحقيق أهدافه، لافتاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بمختلف أوجه التنمية، و دعم قطاع المشروعات؛ بهدف جذب الشباب نحو الاستثمار البناء، وبناء قاعدة من المشروعات؛ الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية والتكنولوجية التي تسهم في توفير متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، إلي جانب إتاحة فرص عمل لمختلف فئات المجتمع من أجل الارتقاء بالاقتصاد الوطني.

طلاب السنوات النهائية

وصرح الدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن سلسلة الندوات التعريفية تستهدف طلاب السنوات النهائية من أبناء الكليات المختلفة، وتعريفهم بسوق العمل في ظل توجهات الدولة الحالية، مشيداً بدور جهاز المشروعات في العمل علي إتاحة المزيد من الفرص التي تسهم في بناء معارفهم ومعلوماتهم ومهاراتهم؛ للبدء في أنشطة اقتصادية تحفزهم للعمل الحر، وفتح آفاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

منح وقروض

وفي سياق متصل استعرض إيهاب عبد الحميد دور جهاز المشروعات، الذي أسهم في ضخ نحو نصف مليار جنيه في صورة منح، وقروض، وبنية تحتية لازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط، لافتاً إلي أن نحو 60% من خريجي الجامعات المصرية يتجه للعمل الخاص من خلال تبني المشروعات الصغيرة، و30% يتجه للعمل الحكومي الخاص، ونحو 10% فقط ، من يتجه للسفر للخارج؛ للبحث عن فرص عمل.

فرص الاستثمار

كما استعرض عماد الدين أمين خدمات الجهاز ومنها؛ التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في كل محافظة، والمساعدة في إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات، وتقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات، وتزويد أصحاب المشروعات بدليلين والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة، والتعريف بالمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المشروعات، والتعريف بالمعارض المحلية والدولية، والمعاونة علي الاشتراك فيها، والمساعدة في الحصول على التطورات في تقنيات الإنتاج والتسويق، والمساعدة في ربط المشروعات بمانحي حقوق الامتياز، والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات، وخاصةً مشروعات ريادة الأعمال.