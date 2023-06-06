تكريم 138 مدرسة بالبحيرة لحصولها على شهادة الاعتماد من هيئة جودة التعليم

شهد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، احتفالية لتكريم المدارس المعتمدة بالمحافظة، والحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

تكريم عدد من مدارس البحيرة

وكرّم «الديب» 138من مدارس البحيرة التي اعتمدتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، ليصبح إجمالي عدد المدارس المعتمدة بالبحيرة 360 مدرسة.

كما كرم وكيل تعليم البحيرة 119 مدرسة تقدمت للاعتماد وتم مراجعتها من الهيئة القومية، وفى انتظار إعلان النتيجة، لتتصدر المحافظة بذلك المركز الأول على مستوى الجمهورية للعام الثاني على التوالي.

تحقيق جودة التعليم عبر محورين

وأضاف، أن «تعليم البحيرة» تسعى لتحقيق تلك الرؤية بمحوريها الأساسين، وهما الإتاحة والجودة، فقد وضعت نصب أعينها تحقيق ممارسات مجالي الجودة الرئيسيين معا بالتوازي وهما القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية.

وأضاف وكيل تعليم البحيرةن أن تكريم 138 مدرسة دافع قوي بأن نحقق العام القادم نفس المستوى والأداء، وأن تكون نسبة اعتماد المدارس من أعلى النسب وفي الطليعة بالمركز والمرتبة الأولى بين المحافظات.