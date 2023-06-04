«أزهر مطروح»: اعتماد روضتي «النموذجي» و«عبدالحليم محمود» من هيئة ضمان الجودة

أعلن الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأحد، عن حصول روضتي معهدي مطروح الابتدائي النموذجي والدكتور عبد الحليم محمود على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد للفصل الدراسي الثاني 2022/2023.

الارتقاء بروضات المعهد الأزهرية

وأعرب رئيس منطقة مطروح الأزهرية عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى إنجازات منطقة مطروح الأزهرية هذا العام، مهنئا إدارة الجودة بالمنطقة وإدارة وفرق جودة الروضتين لجهودهم المتميزة والمشرفة وإخلاصهم وتفانيهم في العمل وتقديرهم للمسئولية.

ومن جانبه، توجه مدير العلوم العربية والشرعية بأزهر مطروح الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، بالشكر والتقدير لـ هالة سعيد مدير، إدارة الجودة، وكافة الإدارات المعاونة لها بديوان عام المنطقة الأزهرية والإدارات التعليمية، وكل من شارك في تحقيق هذا الاعتماد لتعاونهم وتكاتفهم من أجل الارتقاء بمعاهد المنطقة.

تعاون بين الأزهر والهيئة القومية لضمان جودة التعليم

وأوضحت مدير إدارة الجودة بمطروح الأزهرية هالة سعيد، في بيان، أنه في إطار بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف والهيئة القومية لضمان جودة التعليم، جرى تجهيز روضتي معهدي مطروح النموذجي والدكتور عبد الحليم محمود، وتطوير البنية الأساسية لهما، وتوفير كافة متطلباتهما، وتحسين الفاعلية التعليمية بهما، وقامت لجان مختصة من الهيئة القومية بزيارتهما خلال الفصل الدراسي الثاني، وتم تقييم كل صغيرة وكبيرة وخلُصت اللجنة إلى اعتمادها.