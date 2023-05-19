تجديد اعتماد الأيزو للأمانة العامة ومركز ضمان الجودة بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، تجديد شهادات الأيزو «ISO9001:2015» للأمانة العامة ومركز ضمان الجودة بجامعة طنطا بعد تنفيذ المراجعة الدورية الأولى بنجاح لفريق المراجعات لشركتي QSI التركية وQME، بحضور ممثلي الشركة العربية للاسشتارات الهندسية والنظم AEC.

تطوير العمل الإداري

وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، أن تجديد حصول الأمانة العامة ومركز ضمان الجودة للجامعة على شهادة الأيزو يعكس ما تشھده الجامعة من تطور غیر مسبوق في مجال العمل الإداري، خاصةً في ظل تطبیق منظومة التحول الرقمي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء الجامعة من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمجتمع المحيط.

تهنئة فريق العمل

وهنأ رئيس جامعة طنطا، جميع منتسبي الجامعة بهذا الإنجاز، موجها الشكر لكافة الجھات المسؤولة عن تطبیق نظام إدارة الجودة بالأمانة العامة للجامعة واللجنة المشرفة على مشروع الأیزو وفریق العمل المتمیز وجمیع العاملین بالجامعة، والدكتورة دينا عبد الهادي، مستشارالجامعة لشئون التطوير المؤسسي والحوكمة الإدارية، ووكيل كلية التجارة، والدكتورة صباح شرشور، مدير مركز ضمان الجودة والعاملين بالمركز، وأحمد رشاد، أمين عام الجامعة.

كما وجه الشكر إلى فريق عمل الشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم AEC على المجهود المتميز من خلال الدعم الفني والتدريب الدائم والمستمر المقدم لأجهزة الجامعة وللعاملين على المستويات المختلفة.