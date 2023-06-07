4 فواكه استوائية يمكن زراعتها على الأسطح.. أقل مكسب 1000 جنيه للكيلو

من بين العديد من الفواكه الاستوائية نجحت زراعة بعض منها مع التغيرات المناخية التي تشهدها مصر في الفترة الحالية، ومع انتشار زراعتها بدأ العديد من المزارعين والمواطنين في استغلال الأسطح والحدائق الداخلية للمنازل.

الحجاوي: عزل الأسطح الخطوة الأولى للتجهيز

وقال المهندس أحمد الحجاوي الخبير في الزراعات الاستوائية، إن الخطوة الأولى لتجهيز الأسطح للزراعة هي عزل الأسطح بشكل تام عبر المتخصصين في مجال الإنشاءات لضمان عدم تسريب أي مياه والحفاظ علي السطح.

وأضاف الحجاوي أنه يتم تصميم شبكة صرف متكاملة، على سطح المنزل مع تحديد الأنواع التي سيتم زراعتها لتصريف المياه الزائدة عن الري دون المساس بالسطح نهائياً.

الليمون الكافيار.. الكيلو يصل لـ 5 آلاف جنيه

وقال الحجاوي إن الليمون الكافيار من أشهر الزراعات التي يمكن زراعتها على الأسطح أيضاً لعدم احتياجه إلى تربة عميقة ويتناسب مع طبيعة الجو في مصر وتم نجاح زراعته في الإسماعيلية.

وتابع «شكل الليمون طولي بحجم أصبع اليد وهو من الزراعات النادرة جداً في مصر ويتراوح سعر الكيلو من 1000 إلى 5000 جنيه مصري ويمكن زراعته، على الأسطح، في تربة طينية أو رملية».

الحجاوي: الباشون فروت والدراجون فروت أبرز الأنواع

وقال المهندس أحمد الحجاوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الباشون فروت من أكثر الأنواع التي تلائم الزراعة على الأسطح بشكل كبير ويمكن جني الأموال منها والاستثمار بها.

وتابع «يزرع الباشون فروت في براميل مخصصة له مع تركيب صرف لها وتركيب دعامات كل 3 أمتار للمساعدة في نمو الشجرة وارتكازها عليه».

وأضاف أن السطح حال زراعته كاملاً بالباشون فروت فإن إنتاج الشجرة الواحدة يبدأ من 30 ويصل إلى 50 كيلو تقريباً ويمكن استثمار السطح لزراعة حوالي 60 شجرة على مساحة 120 مترا تقريباً.

ويشتهر الباشون فروت باسم (أم الفواكه) وهي من الأشجار كثيفة الإنتاج من الأشجار المتسلقة وتحقق عائدا ماديا وربحا كبيرا لتراوح الكيلو من 200 إلى 300 جنيه في الأسواق المصرية.

كما يمكن استغلال الأسطح لزراعة الدراجون فروت وهي من الفواكه الاستوائية التي لاقت رواجاً في مصر في الفترة الأخيرة ووصل سعرها إلى 200 جنيه تقريباً.

البيبينو

وتعتبر فاكهة البيبينو من الفواكه ذات القيمة الغذائية الكبيرة وتحتوي على كميات عالية جداً من الفيتامين والتي يمكن زراعتها على الأسطح باعتبارها من الأشجار المتسلقة.

وقال المهندس أحمد الحجاوي إن أشجار البيبينو يمكنها طرح أول إنتاج بشاير خلال 5 أشهر تقريباً، وتزداد الكميات مع زيادة عمر الشجرة والتي تصل إلى 10 كيلو تقريباً ويتراوح سعر الكيلو من 300 إلى 400 جنيه في مصر.