وزير الصناعة السعودي لـ«القاهرة الإخبارية»: تربطنا بمصر علاقات متميزة نسعى لتطويرها

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إنّ هناك علاقة متميزة تربط بين مصر والممكلة العربية السعودية، تستحق أن نبذل الجهد الكبير لتفعيلها على الجانب الاقتصادي كما هي مفعّلة بين الشعبين والقيادتين.

الخريف: السعودية تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية

وأضاف «الخريف»، خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ السعودية ومنذ إطلاق رؤية الممكلة 2030، والتي تهدف في محورها الاقتصادي إلى تنويع القاعدة الاقتصادية ركّزت بشكل كبير على قطاعات الصناعة والثروة المعدنية، لتكون مساهمًا حقيقيًا في النمو والتنمية، ومن المهم الإشارة إلى أنّ مصر من الدول القليلة التي نجد معها تقاطعات كبيرة جدا في معظم توجهاتنا سواء في التعدين أو الصناعة.

حداثة قطاع التعدين السعودي

وتابع وزير الصناعة السعودي، بأنَّ قطاع التعدين قطاع جديد، ومهم وينظرون له على أنّه سيكون الركيزة الثالثة للصناعة في الممكلة؛ كما أنّ الاستراتيجية في التعدين مرتبطة بأن تكون هناك قيمة مضافة للقطاع داخل الاقتصاد وتكامل مع بقية دول المنطقة.

وأوضح أنَّه في الجانب الصناعي أطلقوا الاستراتيجية الصناعية الطموحة، سواء من أهدافها من مشاركة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي أو خلق الفرص الوظيفية والاستثمارات، وكذلك من خلال الجانب النوعي ونوعية المنتجات التي يستهدفون تصنيعها، والتعقيد الذي يستهدفون تحقيقه والقيمة المضافة العالية، وفي كل الجوانب يجدون فرص للتعاون مع الأشقاء في مصر.