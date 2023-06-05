وزير الصناعة السعودي يشيد بجهود الحكومة المصرية في التسهيل على المستثمرين

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والمهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورئيس الغرفة التجارية، ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخـُريف والوفد المرافق، جولة تفقدية بمجموعة شركات العربي بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وذلك في إطار التعاون المشترك لتعظيم الفرص الاستثمارية في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار بين البلدين.

وخلال الجولة، أشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بجهود الحكومة المصرية وتعاونها الملموس مع المستثمرين السعوديين وتيسير مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات والتحديات لبناء قاعدة صناعية عملاقة، معربا عن سعادته بتلك الزيارة، ومشاهدته أحدث نظم التقنيات والقدرات الصناعية المتميزة لمنتجات مجموعات شركات العربي.

وأكد: «نهدف إلى تحقيق المزيد من الاستراتيجية الوطنية للصناعة من أجل المساهمة في زيادة الناتج المحلي والفرص الاستثمارية للبلدين، وخلق المزيد من فرص العمل، الأمر الذي يؤكد دوما على قوة العلاقات المتميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية».

جولة وزير الصناعة السعودي في مجموعة العربي

وتفقد محافظ المنوفية ووزير الصناعة السعودي مصنع الثلاجة C ضمن 3 مصانع A،B،C واستمعا لمراحل تصنيع الثلاجات التي تنفذ وفقا لنماذج متنوعة لتناسب احتياجات العملاء، كما جرى شرح مكونات المصنع وعمليات ومراحل التصنيع الذي يضم أقسام متنوعة منها (تشكيل الكابينة الصاج والبلاستيك، تجميع دورة الثلاجة واختبارها، حقن الطبقة العازلة، تشكيل الفراغي)، وذلك بطاقة إنتاجية بلغت مليون و200 ألف ثلاجة في العام.

كما تفقدا مصنع الغسالات، وجرى استعراض فيديو توضيحي لمراحل التصنيع للوصول للمنتج النهائي بطاقة إنتاجية بلغت مليون و 200 ألف في العام كمرحلة أولى، ومن المتوقع إنتاج 3 ملايين في العام كمرحلة ثانية، وجرى تفقد نماذج للغسالات وغرف التدريب وتوكيد الجودة وعدد من مراحل التصنيع النهائي.

محافظ المنوفية: الدولة حريصة على التعاون الدائم مع السعودية

وخلال الزيارة أكد محافظ المنوفية حرص الدولة المصرية على التعاون الدائم مع المملكة العربية السعودية لترسيخ مفهوم العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين على كل المستويات بمختلف أوجه التعاون، مشيرا إلى أنه وفقا للرؤية التنموية المشتركة بين البلدين يوجد العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن تفعيل العمل المشترك لتعظيم الاستفادة وتحقيق المصلحة المشتركة لكلا الجانبين.

وأكد المحافظ حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اتخاذ العديد من القرارات لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وخلق مناخ استثماري من أجل دعم خريطة الاقتصاد الوطني.