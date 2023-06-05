وزير الصناعة السعودي يزور شركة العربي لبحث تلبية احتياجات المملكة

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والمهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورئيس الغرفة التجارية، صباح اليوم، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخـُريف والوفد المرافق، وذلك بمقر مجموعة شركات العربي بالمنطقة الصناعية بقويسنا، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.

حضر الاستقبال المهندس أسامة الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، والمهندس خليل بن سلمه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية، والمهندس عبد العزيز الأحمدي وكيل وزارة الصناعة للاستراتيجيات والقطاعات الصناعية، والمهندس عبد الرحمن المـُقيرن مدير عام المنظمات والتعاون الدولي، واللواء وليد هلال رئيس الجهاز الإدارية للمنطقة الصناعية، وسامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، وعدد من أعضاء مجلس إدارة مجموعة شركات العربي.

ورحب محافظ المنوفية ورئيس مجموعة العربي بوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي على أرض المنوفية، مؤكدين أن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات استراتيجية وروابط تاريخية ثنائية لترسيخ التعاون الاقتصادي الكامل بين البلدين، ما يساهم في تعزيز الجهود المشتركة لترجمة تلك العلاقة إلى مشروعات اقتصادية ملموسة تخدم البلدين.

العربي: نسعى للتعاون مع جميع الدول لزيادة الصادرات

وخلال اللقاء تم استعراض فيديو توضيحي عن مجموعة شركات العربى منذ تأسيسها عام 1964 وحجم المنتجات الصناعية التى تتميز بها لتلبية إحتياجات السوق المحلي، وكذا عرض المشروعات البيئية والمجتمعية للمجموعة لتنمية المجتمع، وأشار المهندس إبراهيم العربى إلى أن المجموعة تهدف وبصفة دائمة إلى التعاون مع مختلف دول العالم لتوسيع حجم الصادرات وتطوير منتجاتها من خلال عقد العديد من البروتوكولات وفقاً للخطط المستقبلية للمجموعة، مثمناً جهود محافظ المنوفية ودعمه الكامل للمجموعة ولقطاع الصناعة والمستثمرين بالمحافظة فضلاً عن جهوده الملموسة في تطوير المنطقة الصناعية بقويسنا وخاصة المنطقة الصناعية الرابعة لخدمة قطاع الاستثمار بما يعود بالنفع العام على المواطنين.

وزير الصناعة السعودي: حريصون على التعاون مع مجموعة العربي

من جانبه أعرب وزير الصناعة السعودي عن سعادته بتواجده في صرح عملاق من صروح الصناعة المصرية من أجل تحقيق التكامل الصناعي المشترك بناءً على الاستراتيجية الصناعية بكلا البلدين، مشيداً بالدور الوطنى لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ودعمه اللامحدود لقطاع الصناعة والاستثمار.

وأكد الوزير أن مجموعة شركات العربى أحد القلاع الصناعية بالدولة المصرية لما تمتلكه من خبرات ومقومات اقتصادية، لافتاً حرص المملكة العربية السعودية على التعاون مع مجموعة العربى لتوسيع دائرة حجم الصادرات والمنتجات بالمملكة لتلبية احتياجات السوق السعودي، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود المشتركة لمواجهة التحديات للأزمات الاقتصادية المتلاحقة، لافتاً أن البلدين يمتلكان فرص ومقومات اقتصادية كبيرة تؤهلهم لتلبية إحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.