وزير الصناعة السعودي لـ«القاهرة الإخبارية»: عمل تكاملي بين مصر والمملكة في التعدين

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إنّ هناك ما يزيد على 70 اتفاقية في مختلف القطاعات والمجالات يسعى الجانبان المصري والسعودي لتوقيعها، ومؤخرًا جرى توقيع اتفاقيتين في القطاع الصناعي.

الخريف: نعمل على تحديد سلسلة من المنتجات ترفع قيمة الصادرات للبلدين

وأضاف «الخريف» خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «الاتفاقية الأولى حول تنمية التجارة البينية ومثل المملكة هيئة تنمية الصادرات ويمثل مصر هيئة الصادرات، والهدف من الاتفاقية العمل على تحديد سلسلة من المنتجات التي من الممكن للبلدين أن يستخدمانها لرفع قيمة الصادرات بين البلدين، والشق الثاني كيف ممكن أن تكون مصر محطة مهمة لنفاذ السلع السعودية للأسواق الإفريقية كمنطقة لوجستية، واستخدام الاتفاقات التي تتمتع بها مصر في السوق الإفريقي أو مع أي تكتلات أخرى».

تقارب بين المملكة ومصر في قطاع التعدين

وتابع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أنَّه «في قطاع التعدين فالمملكة ومصر متقاربان من الناحية الجيولوجية والدرع العربي والنوبي متماثلان إلى حد كبير من حيث الثروات الطبيعية، ومصر سبقتنا إلى حد ما في هذا القطاع ونسعى للتعرف على الدرع العربي لمعرفة الثروات الموجودة فيه».

واستطرد: «المملكة تركز على نوعية المعادن المستقبلة التي يحتاجها العالم للحياد الصفري لصناعة مكونات الطاقة الجديدة، ومصر مهتمة هي الأخرى بهذا الجانب، وهناك عمل تكاملي مشترك ومصر من الشركاء الأوائل الذين ساهموا معنا بمؤتمر مستقبل المعادن الذي أقيم في المملكة عام 2022 وهو من أهم المحطات».