الخير في أرض الدقهلية.. بداية حصاد 10 آلاف فدان فاكهة الأسبوع المقبل

كشفت داليا عثمان رئيس قسم الفواكه بمديرية الزراعة بالدقهلية، عن استعداد المحافظة لبدء موسم حصاد أنواع معينة من الفواكه وهي «الكمثري والعنب والخوخ والتفاح»، على مساحات كبيرة تزيد على 10 آلاف و300 فدان جرى زراعتها بالمحافظة، ويجرى حصادها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري.

مساحات زراعة الفواكه بالدقهلية

وأوضحت «عثمان» أن مديرية الزراعة بالدقهلية، حددت مساحات كبيرة لزراعة الفواكه وهي «العنب على مساحة 9593 فدانا، والخوخ 722 فدانا، والتفاح 25 فدانا، والكمثري على مساحة 14 فدانا».

وأضافت رئيس قسم الفواكه بمديرية الزراعة بالدقهلية، أن كل فاكهة من الفواكه المزروعة بالدقهلية لديها فوائد صحية كبيرة بداية من العنب الذي يعتبر من أغنى الفواكه بالسكر والبوتاسيوم وفيتامين A،B،C، ويحتوي على نسبة حديد كبيرة، وجرى زراعته داخل مركز أجا وميت غمر وبلقاس والسنبلاوين، بأنواع مختلفة منها البناتي والرومي.

وأشارت إلى أماكن زراعة الخوخ داخل محافظة الدقهلية، إذ جرى زراعته داخل مركز أجا وميت غمر، ويوجد به سلالات منتجة من أشجار المزارع البذرية وهي خوخ ميت غمر.

وأكدت على قرب حصاد التفاح بالدقهلية الذي يحتوي على فيتامين A،B،C، ويحتوي على الحديد والبوتاسيوم والزنك والنحاس، إذ تساعد على ضخ الأكسجين بشكل أفضل للخلايا، ويجري زراعته بمركز أجا بالدقهلية.

وأضافت «عثمان» أن مديرية الزراعة بالدقهلية حددت مساحات لزراعة الكمثري بها وهي 14 فدانا، في مراكز أجا وشربين صنف معين وهو الليكونت، والذي يتميز بخفض نسبة الكولسترول في الجسم والحفاظ على صحة القلب، لافتة إلى أن مديرية الزراعة بالدقهلية تستعد لحصاد 68 طنا من الكمثري، و66 ألف طن من العنب، و5619 طنا من الخوخ، و880 طنا من التفاح، على مختلف المراكز المزروع بها تلك الأنواع خلال الأسبوعين القادمين.