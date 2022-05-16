«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظيفة قيادية جديدة في مديرية الزراعة بالدقهلية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن وظيفة «مدير عام» جديدة، لسد العجز بمديرية الزراعة بالدقهلية.

وحدد الجهاز بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، مواعيد التقديم للترشح للوظيفية من 12 مايو الجاري إلى 11 يونيو المقبل، حيث يغلق بعدها الجهاز موقع الترشح إلكترونيا ورفض قبول أي أوراق باليد بعد هذا الموعد.

الوظيفة الشاغرة: مدير الشئون المالية والإدارية

«الوطن» تستعرض في النقاط التالية تفاصيل الوظيفة التي يعلن عنها الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة ، وطرق وشروط وضوابط الحصول عليها، كما يلي :

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية

بيانات الوظيفة:

الجهة طالبة الإعلان: مديرية الزراعة بالدقهلية

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: الوظائف القيادية

الجهه التابع لها: محافظة الدقهلية

وصف الوظيفة: الإشراف على الأعمال الخاصة بالشئون المالية والإدارية والموارد البشرية

المهارات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة

المهارات الأساسية: اجتياز الإختبارات اللازمة لشغل الوظيفة

المهارات الفنية: القدرة على القيادة والتوجية

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوي الوظيفي الأول «أ» ، أو قضاء مدة كلية مقدارها «17» عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين للوظيفة الشاغرة

شروط المؤهل: مؤهل عال يتواءم مع وطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:

8 ملفات «أصل +7 صور للملفات» كل ملف يتضمن على الآتي:

1- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم وحديث من الجهة التابع لها موضح به كل بيانات المتقدم وتقارير الكفاية عن آخر 3 سنوات.

2- شهادة قانونية معتمدة ومختومة وحديثة من الجهة التابع لها.

3- بيان بأبرز الإنجازات والإسهامات للمتقدم طوال مدة خدمتة مدعماً ذلك بالمستندات المؤيدة.

4- مقترح وافي لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط اجراءاتة.

5- صورة البطاقة الرقم القومي سارية.

6- عدد «2» صورة شخصية

بيانات الإعلان عن الوظيفة

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2022/05/12

نهاية الإعلان: 2022/06/11

العدد المطلوب: 1

بيانات الإتصال:على من يرغب في شغل الوظيفة المعلن عنها التقدم بطلب بإسم محافظ الدقهلية وتسليمة باليد للأمانة الفنية للجنة القيادات بإدارة الموارد البشرية - قسم التعيينات.