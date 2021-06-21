«عناقيد الخير».. موسم حصاد العنب بهجة ورزق (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد والإعلامية دينا شرف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «عناقيد الخير.. موسم حصاد العنب بهجة ورزق».

وجاء في التقرير: «بساتين مزينة بألوان مختلفة بين اللؤلؤ الأحمر والزمرد الأخضر، ترسمها العناقيد المتمايلة بين أغصان شجر العنب في المزارع، وكأنّه رسم هندسي ليسر الناظرين حتى يأتي يوم حصاده، لترتسم البسمة وتنتشر البهجة بين المزارعين، نتاجا لما قدموه من تعب وشقاء طوال موسم زراعته».

وتابع التقرير: «أغانٍ شعبية وضحكات متقطعة وبسمة مرسومة على وجوه العاملين بحصاد العنب بالمزارع وهم منتشرون بين القناديل المضيئة من أجل قطافها بعد أن نضجت واكتملت حلاوتها، حتى تذهب أتعابهم وتبعتا إرهاقهم على مدار العام مع موسم الحصاد».

وزاد التقرير: «مع مطلع شهر يناير من كل عام يبدأ الاستعداد من جانب المزارعين للعمل على تأهيل أشجار العنب وتحديد عدد معين من الأفرع من أجل التحكم في أعداد العناقيد، وحيث يبلغ متوسط عدد العناقيد بكل شجرة نحو 25 عنقود عنب، حتى يكتمل النضج وتبدأ مراسم الحصاد من كل عام».

وأتمّ التقرير: «يبدأ موسم حصاد العنب مع مطلع شهر مايو وحتى شهر سبتمبر من كل عام، وحال تأخر كل الأشجار في عملية النضج يتم الانتظار حتى تكتمل ويتم قطافها تباعا، ويتميز محصول العنب بكثرة الطلب عليه من دول الخارج نظرا لمطابقته للمواصفات الزراعية والإنتاجية، حيث يحتل العنب البناتي المركز الأول في عملية التصدير للدول الأخرى نظرا لتفرد مصر بجودة زراعته».