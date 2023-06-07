هل يجوز الجمع بين نية الأضحية والنذر؟.. «الإفتاء» تجيب

تفصلنا أيام عن حلول عيد الأضحى المبارك 2023 والذي يحرص فيه الكثير من المسلمين على فدية الأضحية بنية تقديم الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه واعتبارها فرصة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وخلال الفترة الماضية تساءل البعض هل يجوز الجمع بين نية الأضحية والنذر؟ وذلك بهدف عدم الوقوع في خطأ.

هل يجوز الجمع بين نية الأضحية والنذر؟

وتجيب «الوطن» خلال السطور الآتية، عن تساؤل هل يجوز الجمع بين نية الأضحية والنذر؟ وفقا لما أعلنته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني حيث قالت الدار إنه لا يجوز للمُسلم أن يجمع بين الأُضْحِيَّة والنذر في ذبيحة واحدة، مشيرة إلى أنه إذا أراد أن يُضحي، فعليه بذبيحة أخرى إضافة لذبيحة النذر.

الأضحية

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال هل يجوز الجمع بين نية الأضحية والنذر؟: « نذرت أن أذبح عجلًا، فهل يجوز أن أجمع بينه وبين الأُضْحِيَّة؟»، أن الأصل في النذر أن يؤدي كما نُذر، وعليه لا يجوز للمُسلم الجمع بين الأُضْحِيَّة والنذر في ذبيحة واحدة، منوهة بأن فهذه الذبيحة تقع عن النذر، منوهة بأنه إذا أراد المُسلم الأضحية فعليه بذبيحة أخرى عنها.