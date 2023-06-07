محافظ بني سويف: تكلفة إنشاء محطة كهرباء «غياضة» تصل إلى 2 مليار يورو

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إنّ محطة محطة كهرباء «غياضة» تقع في أقصى جنوب بني سويف، وتحديدًا في قرية «غياضة» الواقعة على النيل من الجانب الشرقي داخل صحراء مركز «ببا»، مضيفًا أنَّ المحطة تعد أحد أهم وأكبر المشروعات القومية المصرية التي أنشئت بداية من عام 2015 وجرى افتتاحها في عام 2018، وتعد واحدة من أكبر ثلاث محطات للكهرباء في العالم.

وأضاف محافظ بني سويف، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ المحطة أقيمت محطة على مساحة 500 ألف متر مربع، بطاقة 4800 ميجاوات، وجرى ربطها بالشبكة القومية للكهرباء، لتعد من أكبر محطات العالم التي تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة بطراز «h class»، مشيرًا إلى أنَّ إنشائها كان نتاجاً لمذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس 2015، وفق ما ذكره الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قال لـ«الوطن».

تسهم بـ20% من إنتاج الكهرباء بمصر

ولفت إلى أنَّ محطة كهرباء غياضة تعتمد في تشغيلها على الغاز الطبيعي، وتعد من نتاج المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، بتكلفة إجمالية وصلت لـ2 مليار يورو، بالتعاون مع الحكومة الألمانية، لتسهم بـ20% من إنتاج الكهرباء في مصر، مؤكّدًا أنَّها تعمل بأعلى كفاءة توليد بالعالم تصل لـ60%، ونفذتها شركتي «سيمنس» الألمانية و«السويدى إليكتريك» المصرية، بالتعاون مع شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، وسط إجراءات تنفيذ تتضمن تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية.

تنتج 4800 ميجاوات

وأشار محافظ بني سويف إلى أنَّ المحطة تتكون من «12 توربينة و8 غاز، 4 بخار»، وقدرة كل توربينة 400 ميجاوات، لتبلغ الطاقة المتولدة 4800 ميجاوات، بتكلفة قدرها 2 مليار يورو للمشروع، إضافة إلى 50 مليون يورو لتجهيز الموقع.

وتابع أنَّه على الرغم من أنَّ محطة كهرباء «غياضة» تقع في الجانب الشرقي من نهر النيل تلك المنطقة الصحراوية القاحلة، إلا أنَّها تحولت بعد إنشاء المحطة إلى مجتمع عمراني متكامل بداية مع إنشاء المشروع، إذ حولت المنطقة القريبة منها إلى منطقة تجارية تعمل على خدمة العاملين في المحطة، وذلك بإنشاء المحال التجارية والمطاعم والكافيهات وغيرها من المنشآت الخدمية والتجارية.