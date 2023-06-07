مدينة العلمين بعد «30 يونيو».. أيقونة الجمهورية الجديدة في الساحل الشمالي

مدينة العلمين الجديدة إحدى المشروعات القومية التي أنشأتها الدولة بعد ثورة 30 يونيو، إذ أقيمت بهدف تحقيق التنمية الشاملة في غرب مصر، وجذب ما يقرب من 4 ملايين نسمة بعيدا عن التكدس السكاني في محافظات الدلتا.

ووضعت الدولة خطة لإقامة العديد من المدن في الساحل الشمالي بدأت بإنشاء مدينة العلمين الجديدة، حسب تصريحات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ«الوطن»، موضحا أنه جار إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة ومستقبلا إنشاء النجيلة الجديدة، ومدينة السلوم الجديدة.

14 كم شواطئ في مدينة العلمين الجديدة

وتقع مدينة العلمين الجديدة في منتصف الساحل الشمالي على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، منها جزء على البحر مباشرة، طبقا لمحافظ مطروح.

وتمتد شواطئ المنطقة السياحية بطول 14 كيلومترا حتى منطقة سيدي عبد الرحمن، بجانب الأبراج السياحية شاهقة الارتفاع والتي تصل إلى 44 طابقا، وتطل المنطقة على البحر والممشى السياحي والمتاح به تراك لذوي الهمم، وآخر للدراجات وكافتريات ومطاعم ودور عرض سينما وبحيرات رائعة، وهي منطقة جاذبة للسياحة والرحلات للمصريين والأجانب.

الجامعات والمنطقة التراثية

وأكد محافظ مطروح أن مدينة العلمين الجديدة يوجد بها العديد من الجامعات المتميزة الخاصة منها جامعة العلمين الأهلية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتي تجذب إليها الطلاب من مختلف مدن ومحافظات مصر، بالإضافة إلى المنطقة التراثية والمتاحف والأحياء السكنية المتنوعة التي تتناسب مع مختلف فئات المجتمع.

العلمين مدينة عالمية

وعن رأي أهالي المواطنين، قال حسن مخلوف:«العلمين الجديدة، مدينة عالمية بها جميع الخدمات وأحدثت نقلة حقيقية كبيرة في الساحل الشمالي في قطاع السياحة» موضحا أن الزائرين يأتون إليها على مدار موسم الصيف للاستمتاع بشواطئها وفنادقها وقضاء عدة أيام بها.

شبكة طرق وكباري متميزة

وأضافت داليا عمر، من الأهالي، إن شبكة الطرق في جميع الأحياء والمناطق السياحية والسكنية والتعليمية متميزة، وتصل من خلالها إلى الإسكندرية في أسرع وقت، ويستطيع الزائر الوصول إلى القرى السياحية بكل سهولة من خلال الكباري على الطريق الساحلي، والمقام بمستوى عالي الجودة، ما يقلل من الحوادث واتساع الطريق 7 حارات ذهابا و7 إيابا، ما يعكس جهد الدولة في البناء والتشييد لمدينة عالمية مقامة بأيدي مصرية.