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رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة: نسابق الزمن لتحقيق أحلام المصريين

كتب:

أيمن حمزة
09:53 ص | الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
قيادات الإسكان : نسابق الزمن لتحقيق أحلام المصريين في العلمين الجديدة

قيادات الإسكان : نسابق الزمن لتحقيق أحلام المصريين في العلمين الجديدة

قال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم تبخل على المشروعات القومية والتنموية بالمدينة، التي ظلت مهملة لسنوات طويلة، لغم يهدد حياة المصريين، ويحصد أرواحهم، مشددا على أن الدولة تسابق الزمن لتحقيق أحلام المواطنين.

رئيس جهاز العلمين: نجني الآن ثمار معركة التنمية 

وأكد «سمير» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»: نجني الآن ثمار التنمية، وثمار مجهود وعرق معركة التنمية، التي خاضها مهندسين وعمال من مختلف التخصصات، تجاوز عددهم الـ100 ألف مهندس وفني وعامل من مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن جهود الرئيس السيسي لزيادة معدلات التنمية والعمران تليق بالجمهورية الجديدة، خاصة أن المشروعات التنموية بالمدينة جرى تنفيذها على أعلى مستوى من الحرفية، لتضاهي أجمل مدن العالم، إن لم تكن أجملها على الإطلاق.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أن قيمة الاستثمارات بالمدينة بلغت حتى الآن، 185.16 مليار جنيه، مقسمة على 3 قطاعات رئيسية، هي «المرافق، والإسكان، والخدمات»، مشيرا إلى أن قطاع المرافق وحده بلغ حجم الاستثمارات فيه 22.4 مليار جنيه، ويضم محطة «تحلية مياه البحر، معالجة ثلاثية، محولات كهرباء»، وخزان تكديس مياه محلاه، ومحطات رفع صرف صحي، وشبكات مرافق مختلفة» .

سمير: حجم الاستثمارات في قطاع الإسكان 136.7 مليار جنيه

ونوه المهندس وائل سمير، إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع الإسكان، بلغ 136.7 مليار جنيه، ويضم «عمارات الداون تاون وامتداده، الأبراج الشاطئية، أبراج مارينا العلمين، أبراج الداون تاون، كمبوند 700 فدان، الحي اللاتيني، أبراج الداون تاون، سكن مصر، الإسكان المتميز».

وتابع: «أما بالنسبة لقطاع الخدمات، فقد بلغت قيمة الاستثمارات فيه 26.06 مليار جنيها، ويضم (المنطقة الترفيهية، جامعة العلمين الدولية، الأكاديمية البحرية، مدينة الفنون، الأعمال البحرية، مدرسة تعليم أساسي، الممشى السياحي)».

وقال رئيس الجهاز، إن إجمالي المنصرف حتى تاريخه بمدينة العلمين الجديدة 67.89 مليار جنيه، بواقع: «قطاع المرافق: 15.4 مليار جنيه، وقطاع الإسكان: 41.4 مليار جنيه، وقطاع الخدمات: 11.09 مليار جنيه».

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.