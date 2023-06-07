 «مريم» طفلة إسكندرانية رسوماتها مبدعة وسابقة سنها.. كرمتها دار الأوبرا

برعت مريم محمد أحمد البالغة من العمر 13 عاما والطالبة بالصف الأول الإعدادي بمدرسة زيد بن حارثة الرسمية لغات في فن الرسم، واستطاعت أن تجعل من رسوماتها لوحات رائعة الجمال تبهر كل من يشاهدها وبعد اشتراكها في عدة معارض على مستوى الإسكندرية، حالفها الحظ ووصلت رسوماتها لتشارك في معرض رسم بدار الأوبرا المصرية، والتي كرمتها على روعة لوحاتها المتميزة جدا برغم سنها الصغير.

عشق الرسم والألوان منذ الصغر

«أعشق الرسم والألوان من صغر سني، وحتى قبل أن أبدأ دراستي في مرحلة رياض الأطفال، لاحظ والدي ووالدتي موهبتي وشجعاني على تطويري واشتريا لي الإسكتشات وكل أنواع الألوان الخشب، والشمع والماء والفرش، وكل ما أحتاجه لتنمية موهبتي».. هكذا كشفت مريم محمد أحمد، بنت الإسكندرية في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن بدايتها في الرسم وكيف ساعدها والديها في تنمية موهبتها.

تضيف بنت الإسكندرية: «كلما كنت أجد التشجيع من والداي ومدرسيني بالمدرسة، كنت أتقدم أكثر في الرسم وأشعر أنني أتحدث مع اللوحة وأوجهها بفرشاتي وألواني حتى أصبح الرسم جزءًا من حياتي».

معرض بصمات الأطفال

شاركت «مريم» في معرض بصمات الأطفال في حب مصر الذي نظمته دار الأوبرا المصرية.. «كنت واثق من أنها ستترك بصمة لأنها بارعة جدا في الرسم»، هكذا بدأ والد «مريم» حديثه، مضيفًا أن مريم من قبل دخولها المدرسة كانت تهوى الرسم وشجعناها أنا ووالدتها لأننا نرى فيها واحدة من أشهر رسامي العالم قريبًا، وجاء تكريم دار الأوبرا المصرية لها حافز ودافع لكي تقدم أفضل ما لديها وسنظل ندعمها حتى تصبح رسامة عالمية فثقتنا فيها كبيرة وخاصة أنها تهتم أيضا بدراستها ويشهد لها مدرسيها ونتائجها بالتفوق.